Чебоксары, , 13:21 — REGNUM В Чувашии на начало июня в хозяйствах населения насчитывалось 54,5 тыс. коров, что составляет 62,2% от общего поголовья в республике. Поголовье коров в частных подворьях сократилось на 0,9%. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе-мае 2020 года в Чувашии в хозяйствах всех категорий произведено 186,1 тыс. тонн молока, что на 6% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе в частных подворьях увеличили надои молока на 1,6% — до 103,9 тыс. тонн, что составляет 55,8% от общего объёма производимого молока в республике.

Сельхозпредприятиями произведено 65,2 тыс. тонн молока. Это на 11,6% больше по сравнению с январём-маем прошлого года. В фермерских хозяйствах и ИП производство молока выросло на 14,1% и достигло 17 тыс. тонн.

Что касается поголовья, то на 1 июня 2020 года в Чувашии в хозяйствах всех категорий насчитывалось 208,5 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 1,5% больше к уровню 1 июня прошлого года. В том числе 120,9 тыс. голов КРС содержится в хозяйствах населения, 67,1 тыс. голов — на сельхозпредприятиях, 20,5 тыс. голов — у фермеров.

Более половины КРС (58%, или 120,9 тыс. голов) содержится в хозяйствах населения, при этом поголовье КРС в частных подворьях сократилось за указанный период на 1,3%. В том числе поголовье коров уменьшилось на 0,9% — до 54,5 тысяч.

В целом в Чувашии насчитывается 87,6 тыс. коров, то есть на долю населения приходится 62,2% от общего поголовья коров в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии приняты правила предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание поголовья коров. Субсидия предоставляется гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, имеющему на дату обращения за субсидией в текущем финансовом году: одну корову, в размере 2300 рублей на 1 голову; двух коров, — 3300 рублей на 1 голову; трех и более коров, — 4300 рублей на 1 голову», — говорится в постановлении.

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