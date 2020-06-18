Москва, , 13:21 — REGNUM По итогам мая 2020 года российские дилеры реализовали 762 новых автобуса, что на 30,6% меньше, чем в мае 2019 года. Об этом 18 июня сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Продажи российских автобусов за отчётный месяц снизились на 35%, до 632 экземпляров. При этом реализация автобусов иностранных марок увеличилась на 9,2%, до 130 единиц.

Больше всего в мае нынешнего года было продано отечественных автобусов марки ПАЗ — 352 экземпляра, что на 42% меньше, чем год назад.

На втором месте по продажам автобусы марки МАЗ. Здесь в мае наблюдался значительный прирост по сравнению с прошлым годом — 616,7% (до 129 ед.). Тройку лидеров замыкают автобусы марки НЕФАЗ (90 ед.; — 29,7%).

На четвёртом и пятом местах марочного рейтинга разместились соответственно бренды MAN (77 ед.) и Lotos (33 ед.).

Всего с апреля по май нынешнего года продажи автобусов в РФ выросли с 512 до 762 экземпляров соответственно.

Напомним, 7 июля 2020 года министерство транспорта Кемеровской области планирует провести электронный аукцион, в рамках которого планируется оформить финансовый лизинг на большую партию автобусов. Стартовая стоимость лота превышает 3,6 млрд рублей.

Читайте также: В Израиле планируют ввести двухэтажные автобусы