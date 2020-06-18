Москва, , 13:16 — REGNUM Цена нефти осторожно повышается 18 июня в пределах локального диапазона. Движение ограничено, поскольку факторы увеличения котировок во многом компенсируются другими, негативными драйверами, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Чёрное золото получает поддержку, например, из-за появившихся накануне данных о снижении запасов бензина в США на 1,7 млн баррелей. Но, с другой стороны, одновременно повысились запасы сырой нефти на 1,2 млн баррелей.

Рыночный оптимизм, стимулирующий спрос на рисковые активы и нефть, в частности, связан с заявлениями и действиями ФРС и иных центробанков по масштабным денежным вливаниям в экономику США и мира в целом.

Но и здесь есть сильные ограничения. А именно, проявления новой волны пандемии в Пекине, где вновь вводятся карантинные меры.

Резкие вспышки эпидемии зафиксированы и в южных штатах США — Калифорния, Техас, Флорида. Всё это создаёт опасения по поводу будущего спроса на ресурсы.

Такое балансирование между оптимизмом и пессимизмом предопределяет вероятную низкую волатильность котировок 18 июня. Актуальный их диапазон на день — $40,05 — 41,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть застряла на важном уровне