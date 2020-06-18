Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Объем поставок нефтяного битума в Грузию из-за рубежа, по сравнению с таким же периодом прошлого года, упал на 45,8% (до 6,5 тыс. тонн). Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

Большую часть битума в Грузию поставили из Азербайджана — 59,7%. В Ираке закупили 24,7%, в Армении — 7,8%, в России — 3,9%.

В Союзе импортеров отметили, что, начиная с апреля, полностью прекращены поставки из Ирана, который в течение первого квартала продавал Грузии почти 50% всего импортного битума.

Эксперты отмечают, что сокращение поставок связано с пандемией коронавируса в мире, а власти ищут альтернативных поставщиков этого вида топлива.