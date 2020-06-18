Москва, , 13:16 — REGNUM Большая часть государственной поддержки туристической отрасли не дошла до получателей. Об этом 18 июня заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В туриндустрии работает 113 тысяч предприятий. Около 2,5 млн человек занято. Для турбизнеса самое главное сейчас — как можно скорее начать работать. Как только начнется работа, фирмы при помощи рыночных механизмов сами смогут восстановиться», — сказал Игнатьев

По его словам, государство подготовило меры поддержки, но для большинства предприятий отрасли эти средства не дошли. Кто-то не обратился сам, а кто-то не подпал под категорию получателей финансовой помощи.

«Если эпидемиологическая обстановка не позволит открыться в августе-сентябре, то все будет гораздо хуже», — подытожил Игнатьев.

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