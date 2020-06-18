Кейптаун, , 13:13 — REGNUM После нескольких месяцев внутренних противоречий был обнародован план по спасению убыточной национальной авиакомпании ЮАР «South African Airways» (SAA), который будет стоить государству почти $600 млн. Об этом передает ВВС Africa.

Эти средства пойдут на покрытие расходов кредиторов наряду с выплатой выходных пособий. По условиям плана, который еще не был утвержден правительством и кредиторами, только четверть из более чем 4000 сотрудников авиакомпании останутся на своих должностях.

Успех плана зависит от сроков возобновления внутреннего авиасообщения, отметили эксперты.

По словам репортеров, в настоящее время в ЮАР введены карантинные меры для борьбы с самой большой вспышкой коронавируса на континенте, и запрет не коснулся только нескольких внутренних рейсов. Пока не ясно, когда именно внутренние рейсы будут полностью возобновлены.

Предложенный план реструктуризации является пятым с тех пор, как национальная авиакомпания начала бороться с банкротством в декабре 2019 года. Руководство авиакомпании стабильно занижало показатели на протяжении большей части прошедшего десятилетия — последний раз South African Airways получала прибыль в 2011 году.