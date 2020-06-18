Киев, , 13:02 — REGNUM С 1 января 2021 года украинские трейдеры получат возможность покупать природный газ в Хорватии, заявил сегодня, 18 июня, глава госкомпании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Чиновник заявил, это «отличная новость». По его словам, топливо из СПГ-терминала на острове Крк в Хорватии можно транспортировать на Украину через Венгрию.

О том, сколько примерно будет стоить газ по такой схеме, Макогон ничего не сказал.

СМИ отмечают, что пропускная способность СПГ-терминала на острове Крк составляет 2,6 млрд кубометров топлива в год, и данные мощности полностью забронированы на ближайшие несколько лет.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля этого года операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии объединили две физические точки передачи газа на границе стран в одну виртуальную. Тогда Макогон заявил, что это важный прорыв, который «даст трейдерам гибкость покупки мощностей на границе, а операторам — гибкость в планировании физических потоков».

Согласно официальным данным, Украина в январе — мае 2020 г. импортировала из ЕС 5,2 млрд кубометров газа, из них по виртуальному реверсу — 1,1 млрд кубометров. большая часть этого газа доставлялась в страну через Словакию.