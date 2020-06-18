Тюмень, , 12:58 — REGNUM В Тюменской области возобновили выдачу иностранным гражданам патентов для трудовой деятельности. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на начальника регионального управления по вопросам миграции УМВД России Дмитрия Мамонтова.

При этом въезд новых иностранных рабочих запрещён. Патенты выдаются только тем работающим мигрантам, которые остались в Тюменской области во время действия режима повышенной готовности.

Кроме того, по словам Дмитрия Мамонтова, число иностранцев, работающих в Тюменской области, резко снизилось. Это связано с завершением строительства «ЗапСибНефтехима» в Тобольске, пояснил он.