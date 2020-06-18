Брюссель, , 12:54 — REGNUM В мае 2020 года в странах Европейского союза было продано 128 новых машин Lada, что на 69,2% меньше, чем в мае 2019 год. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

Падение продаж автомобилей Lada в Евросоюзе фиксируется пятый месяц подряд. За этот период реализация машин российского бренда в ЕС составила 835 экземпляров, снизившись на 58,4%.

Такое положение вещей в первую очередь связано с тем, что весной 2019 года «АвтоВАЗ» решил прекратить экспорт моделей Lada в Евросоюз из-за ужесточения экологических норм. Введенный осенью 2019 года в ЕС стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных денежных вливаний в модернизацию моторов.

Однако в «АвтоВАЗе» не намерены надолго покидать рынок ЕС. В компании планируют разработать в сотрудничестве с партнерами из Альянса новую глобальную модель и вернуться на рынок Евросоюза.

Напомним, в мае 2020 года в РФ на вторичном авторынке самой покупаемой моделью стала Lada 2114. В общей сложности за прошедший месяц автолюбители купили 7725 единиц данного авто — на 30% меньше прошлогоднего уровня продаж.

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