Сухум, , 12:40 — REGNUM Выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений в Абхазии могут задержать. Об этом 17 июня на пресс-конференции в пресс-центре Абхазского телевидения заявил министр финансов республики Владимир Делба.

«Несомненно, есть риски в обеспечении основных, защищённых статей расходов госбюджета, таких как зарплата, социальные пособия, пособия отдельным категориям граждан. Стабилизация госбюджета в сложившихся условиях является первоочередной задачей», — сказал Делба.

Он отметил, что в год на выплату заработной платы уходит около 50% бюджета Абхазии. В этом году из-за сокращения доходов, на зарплаты приходится тратить от 70 до 90% госбюджета. Глава минфина также сообщил, что за апрель деньги бюджетникам выплачены, а за май начали выплачивать в июне.

Напомним, в Абхазии для защиты населения от коронавируса была закрыта граница со всеми странами, в том числе и с Россией. Также в республике остановили деятельность туристических объектов, которые ранее приносили значительный доход в государственный бюджет.

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