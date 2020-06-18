Москва, , 12:45 — REGNUM Около 1,5 млн человек, занятых в туристическом секторе и смежных отраслях, могут потерять свою работу. Об этом 18 июня заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По окончанию этого кризиса до 1,5 млн человек могут потерять свою работу», — заявил Игнатьев.

При этом угроза разорения стоит перед каждой четвёртой или даже третьей компанией отрасли.

«По оценкам тех, кто работает в отрасли думаем 25−30% компаний не переживут это время. Мы не знаем сколько компаний смогут восстановиться. Но, по нашей оценке, процентов 25 не смогут преодолеть этот кризис», — сказал Игнатьев.

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