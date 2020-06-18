Москва, , 12:32 — REGNUM Ситуация на рынке труда России постепенно улучшается, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 18 июня на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя соответствующее высказывание министра труда РФ Антона Котякова.

«Рынок труда в РФ прошёл пандемию лучше, чем это получилось за рубежом. Названа цифра в 6,1% безработных, и даже если признать такую оценку неполной (фактор скрытой безработицы), то в США мы видим безработицу на уровне Великой депрессии 1929−1933 гг., — написал Колташов. — А это 20−25% трудоспособного населения, и никаких мер по сохранению рабочих мест принято там не было. Было бы странно, если бы в условиях обвала рынков и простоя многих фирм из-за пандемии всё (в России — прим. ИА REGNUM) вдруг оказалось бы идеально. Сейчас ситуация медленно улучшается. А это говорит о шансах на перезапуск экономического роста, хотя пока речь идёт о зарождении оживления».

Как полагает Колташов, если будут реализовываться крупные инфраструктурные проекты по всей стране и простимулированы продажи и постройка жилья в регионах, оживление может и развернуться быстрее, и затем перейти в экономический подъём.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Котяков заявил, что российский рынок труда прошёл пандемию коронавируса значительно лучше по сравнению с другими государствами.