Москва, 18 июня 2020, 12:32 — REGNUM Ситуация на рынке труда России постепенно улучшается, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 18 июня на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя соответствующее высказывание министра труда РФ Антона Котякова.
Как полагает Колташов, если будут реализовываться крупные инфраструктурные проекты по всей стране и простимулированы продажи и постройка жилья в регионах, оживление может и развернуться быстрее, и затем перейти в экономический подъём.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Котяков заявил, что российский рынок труда прошёл пандемию коронавируса значительно лучше по сравнению с другими государствами.