Москва, , 12:24 — REGNUM Арбитраж Москвы 10 сентября 2020 года приступит к рассмотрению банкротного иска АО «Улан-Удэнский авиационный завод» к ООО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт», которое входит в дивизион госкорпорации «Ростех». Дело принято судьей Никифоровой, передаёт ИА REGNUM.

Иск от завода поступил 2 июня, а 6 июня он был принят к производству. В качестве временного управляющего для компании рекомендован участник Союза арбитражных управляющих «Возрождение».

Сумма претензий пока неизвестна, но в декабре 2018 года завод фигурировал в качестве участника спора ООО «Научно-производственное объединение «Процесс» из Санкт-Петербурга в деле, где ответчиком был «Станкоимпорт». В основе спора лежал договор от 2015 года на «проектирование, поставку, изготовление и монтаж автоматической линии анодирования, глубокого (толстослойного), цветного анодирования и автоматической линии анодного окисления деталей из алюминиевых сплавов» и другие услуги. ООО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» выступало заказчиком, фирма из северной столицы — исполнителем. Конечным заказчиком изготовливаемого оборудования был авиазавод, где реализовывали проект реконструкции и технического перевооружения производства. В ходе слушаний уточнялось, что не всё поставленное оборудование было оплачено. Истец по этому делу — ООО «Научно-производственное объединение «Процесс» посчитал, что у ООО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» «возникло неосновательное обогащение в виде части стоимости поставленного оборудования в размере 95 151 574 рубля 00 копеек». Суд иск удовлетворил, а в октябре 2019 года авиазавод стал процессуальным правопреемником первоначального истца по договору уступки прав требования.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» учреждено как агент по оптовой торговле промышленным оборудованием в апреле 2008 года. Уставный капитал — 1,5 млн рублей, директор — Вадим Джамбинов. Владельцы — АО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» и АО «Станкопром». Последнее также входит в дивизион госкорпорации «Ростех».