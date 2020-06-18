Сеул, , 12:12 — REGNUM Эксперты Азиатского банка развития (АБР) прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS.

По их мнению, падение южнокорейского ВВП составит 1%. В апреле текущего года эксперты прогнозировали рост экономики Южной Кореи на 1,3%.

Эксперты считают, что в 2021 году темпы экономического роста страны составят 3,5%, что на 1,2% выше по сравнению с апрельскими прогнозами. Инфляция составит 0,5% в текущем году и 1,3% — в следующем.

Отмечается, что падение ВВП Индии составит 8%, Индонезии — 1%, Гонконга — 6,5%, Сингапура — 6%.

Ранее эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщили, что падение южнокорейского ВВП составит 1,2%.

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