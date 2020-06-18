Киев, , 11:54 — REGNUM Украинский политический эксперт Николай Спиридонов проанализировал основные положения программы деятельности правительства Украины, которую сегодня, 18 июня, отказалась утвердить Верховная рада.

Эксперт утверждает, что согласно документу, как оказалось, главная проблема для украинской экономики — Россия, «именно она тормозит наш экономический рост». Также Украине мешает коронавирус и мировой экономический кризис, так что этом году экономика будет падать.

«Несмотря на все перечисленные помехи, (как утверждает правительство), Украина будет развиваться и уровень жизни к 2030 г. приблизится к европейскому. Правда, непонятно как. Почти никаких цифр и конкретики нет… Вернувшихся заробитчан трудоустроят в Украине. Где, когда и как — непонятно, как-нибудь трудоустроят… Украина идёт в Европу, она верна своему пути. Но соглашение об ассоциации нужно изменить. Не факт, что идём в нужную сторону», — перечисляет политолог тезисно положения программы.

Спиридонов согласен с оценкой тех депутатов, кто ранее назвал данную программу «рефератом или курсовой работой», поскольку в документе, по его мнению, нет государственного мышления и конкретных путей по осуществлению планов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада не поддержала доработанную программу деятельности правительства, за документ проголосовали 207 народных депутатов из 226 необходимых. Рада проваливает принятие программы второй раз, предыдущее голосование состоялось 4 июня. Практическим последствием этого является отсутствие у кабмина иммунитета от отставки на год, больше принятие программы ни на что не влияет.