Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM Власти Казахстана планируют затратить 1 трлн тенге ($2,5 млрд) на поддержку занятости в 2020—2021 годах. Об этом 18 июня заявил заместитель председателя Национального банка республики Акылжан Баймагамбетов на заседании сената республики.

По его словам, в рамках «дорожной карты занятости» планируется создать 250 тыс. новых рабочих мест, а также заложить основу для открытия в будущем 100 тыс. постоянных рабочих мест.

Баймагамбетов добавил, что Нацбанк выделит на эти цели 700 млрд тенге ($1,72) при условии освоения 300 млрд тенге ($741 млн) на реконструкцию и строительство объектов ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая министр труды и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заявил, что ведомство планирует трудоустроить более 1,2 млн человек.

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