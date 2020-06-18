Брюссель, , 11:37 — REGNUM В мае 2020 года продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе упали на 56,8%, до 623 812 машин. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Отмечается, что двузначное падение произошло во всех 27 странах Евросоюза. И это несмотря на то, что во многих из них были смягчены ограничительные меры, введенные из-за пандемии нового коронавируса.

Всего с января по май 2020 года продажи новых машин в ЕС составили 3 969 714 экземпляров, что на 42,8% меньше, чем было реализовано за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в мае текущего года Россия заняла четвертое место среди европейских стран по количеству продаж новых легковых машин, реализовав за месяц около 57,5 тыс. экземпляров легковушек (без учета машин сегмента LCV).

Напомним также, что в мае 2020 года рост продаж машин в России был зафиксирован только у пяти автомобильных компаний.

Читайте также: Продажи новых легковых машин в России в мае снизились