Сеул, , 11:34 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines организует специальный рейс для транспортировки более 200 представителей 70 компаний Южной Кореи в Индию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые и дипломатические источники.

По данным источников, южнокорейские специалисты прибудут в международный аэропорт Индиры Ганди 19 июня около 16:00 по местному времени. По прибытии граждане Южной Корее будут помещены на недельный карантин.

Известно, что на обратном пути самолёт Asiana Airlines доставит в Южную Корею индийских бизнесменов.

Напомним, что в марте текущего года власти Индии разрешили въезд на территорию страны десяти южнокорейцам, среди которых три представителя Samsung C&T и четыре представителя KIA Motors.

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С начала пандемии в Индии было зарегистрировано более 367 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 12,2 тыс. человек.