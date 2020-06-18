Подгорица, , 11:19 — REGNUM ВВП Черногории в первом квартале 2020 г. (до введения карантина) вырос на 2,7%, сообщило черногорское статистическое ведомство Монстат.

Эти данные будут скорректированы с учетом данных второй половины марта — с 15 числа в стране ввели карантин.

ВВП Черногории в первом квартале 2020 г. составил 913,1 млн евро, тогда как в тот же период в прошлом году он составлял 886 млн евро, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что международные финансовые организации прогнозируют падение ВВП Черногории из-за пандемии коронавируса на 6−9% ВВП.