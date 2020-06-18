Москва, , 11:16 — REGNUM Российские дилеры компании Hyundai начнут продажи рестайлингового кросса Santa Fe четвёртого поколения в начале 2021 года, заявил директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в интервью журналу «За рулём».

По словам Калицева, всего в 2021 году корейский автопроизводитель планирует вывести на российский авторынок четыре новинки. Первым до России доберётся вседорожник Santa Fe четвертого поколения, потом появятся модель Tucson и минивэн H1 следующих поколений, а летом следующего года российские автолюбители смогут приобрести новую Creta.

Во второй половине 2020 года в России начнутся продажи совершенно нового полноразмерного кросса Hyundai Palisade и седана Elantra нового поколения, а в октябре текущего года в российских дилерских салонах станут доступны кроссовер Genesis GV80 и бизнес-седан Genesis G80 последнего поколения.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае нынешнего года продажи новых моделей Hyundai в РФ составили 6477 экземпляров. Это на 57% меньше, чем было продано в мае год назад.

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