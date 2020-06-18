Стокгольм, , 11:19 — REGNUM В эти минуты в Швеции проходит пресс-коференция министра финансов страны Магдалены Андерссон. Министр ознакомила журналистов с экономическим прогнозом своего ведомства, согласно которому ВВП Швеции в 2020 году сократится на 6%, а безработица по итогам года составит 9,3%. Об этом 18 июня сообщает шведское агентство SVT Nyheter.

«Теперь мы подготовили совершенно новый прогноз, и он состоит в том, что ВВП упадет на 6%. Мы получили некоторые позитивные сигналы о том, что дно падения достигнуто, но существует большая неопределенность. Во второй половине 2020 года экономика постепенно будет восстанавливаться. Наш прогноз основан на том, что у нас будет больше времени впереди, а меры по социальному дистанцированию сохранятся», — сообщает министр.

Общение с журналистами не ограничивается. По заявлениям министра, предполагается, что ВВП Еврозоны упадет на 9%, а экономика США сократиться на 6%. Безработица в Швеции достигнет, 9,3%.

Напомним, что в конце апреля министр финансов Андерссон сообщала о падении ВВП в этом году на 7%, а уровень безработицы вырастет до 11%.