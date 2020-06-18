Москва, , 11:05 — REGNUM Первые тревожные сигналы о второй волне наблюдались в начале этой недели. Так, поводом для глобальных распродаж на фондовых рынках стали именно опасения роста заболеваемости коронавирусом в мире и в США в частности, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Угроза второй волны пандемии и еще более глубокого падения экономики — вполне реальна. В частности, падение американской экономики может оказаться более значительным, чем ожидает ФРС США и ОЭСР. На прошлой неделе регулятор спрогнозировал сокращение ВВП в 2020 году на 6,5%.

В случае второй волны пандемии, самоизоляция экономики США, вероятно, будет продолжена, соответственно, «простой экономики» сохранится. Более длительный «простой экономики» автоматически приведет к большим финансовым потерям и более глубокому падению ВВП. Оценка в 7,6% может быть даже оптимистичной.

Скорее всего, в своем прогнозе ОЭСР предполагает очень ограниченные по времени и по ограничениям меры. Конечно, все это существенно затронет и Россию, где объемы спада окажутся куда более значительными и серьезными.

От того, когда именно произойдет вторая волна пандемии, на глубину падения экономики значительно влиять не будет. Скорее глубина падения будет зависеть от ограничительных мер, от их длительности по времени и от мер поддержки экономики.

Если меры поддержки со стороны правительства и монетарных властей Штатов будут усиливаться, а сроки самоизоляции будут минимальными, то сильного падения ВВП, возможно, удастся избежать.

Однако в случае развития даже такого оптимистичного сценария, по итогу года падение, вероятно, будет выше, чем прогнозирует ОЭСР. В целом в России ситуация будет развиваться по такому же сценарию, важны будут именно сроки «новой самоизоляции» и «новые меры поддержки», как населения, так и бизнеса.

Еще одна особенность экономики США — мягкая КДП, этим Россия также похвастаться не может. Она фактически обеспечивает корпорации и население дешевыми деньгами, почти бесплатными, потому что ставка по федеральным фондам, от которой зависит стоимость кредитов, сейчас равняется 0−0,25%.

Соответственно корпорации могут занять дешевые деньги, чтобы удерживаться на плаву и поддерживать своих сотрудников. Более того, учитывая рост инфляции в будущем, эти кредиты фактически будут для компаний даже с отрицательной ставкой. То есть, если совсем упростить, то компания отдаст меньше, чем взяла.

К сожалению, тут России придется идти своим путем и придумывать новые меры поддержки, к примеру, выдавать кредиты, которые будут частично профинансированы государством, устанавливать отсрочки платежей по уже выданным кредитам.

Если же давать прогноз по валютам, то потенциально безлимитная программа количественного смягчения ФРС будет грозить удешевлением доллара США, а со временем ростом инфляции. Однако вряд ли до этого дойдет. Программу свернут раньше. Высокая вероятность, что экономика Штатов начнет расти и программу QE будут урезать.

Сейчас в годовом выражение ИПЦ в США равен 0,3%. Фактически, там идет процесс дефляции благодаря падению доходов населения и сильной закредитованности граждан. Аналогичная история с другими развитыми экономиками — Япония, ЕС.

Если же мы говорим о России, то тут ситуация с валютой гораздо более сложная, рубль может отреагировать серьезным падением по отношению к доллару. Уровни будут зависеть от того, насколько быстро ЦБ РФ будет предпринимать меры, чтобы сдержать обвал.

Правда, в конечном итоге ситуация снова стабилизируется, рубль укрепится, но об уровнях валюты 60−70 рублей за доллар придется забыть, наступит новая реальность для рубля. И при таком сценарии стране придется пережить очередную волну девальвации и очередное падение благосостояния граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Коронавирус в мире: идёт вторая волна — трансляция