Петропавловск-Камчатский, , 11:09 — REGNUM Врио главы Камчатки Владимир Солодов рассказал жителям региона о предстоящем росте цен на автомобильное топливо, передает корреспондент ИА REGNUM на основе пресс-конференции врио главы Камчатки в Инстаграм.

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«На самом деле прогноз в коротком горизонте достаточно пессимистичный. Введены дополнительные федеральные меры по ограничению импорта, и мы сейчас видим, что на бирже топливо начинает дорожать. По АИ-95 я смотрел сегодня утром сводки. Биржевая цена составила 55 700 рублей за тонну. Это значит, что без какой-либо наценки будет 55 рублей на бензоколонке. А к нам ещё и доставка. Мы сделаем всё, чтобы не было роста, но ситуация на самом деле сложная», — сказал Владимир Солодов.

Глава Камчатки также рассказал, что правительство будет этим вопросом заниматься, но решить проблему «в коротком горизонте» нельзя. Он видит один из методов решения проблемы переход на газомоторное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, на бирже в Петербурге цена АИ-95 установила рекорд. 17 июня тонну топлива продавали за 56,7 тыс. рублей.