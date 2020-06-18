Москва, 18 июня 2020, 10:57 — REGNUM Страны Запада неплохо переживут вторую волну коронавируса, в то время как сильнее всего пострадают развивающиеся государства, считает доктор экономических наук, руководитель секции Искусственный интеллект в экономике РАН Елена Ведута. Об этом она заявила 18 июня корреспонденту (организация, деятельность которой запрещена в РФ), комментируя прогноз экономиста американского инвестбанка Morgan Stanley Дейи Тан, которая сказала, что вторая волна коронавирусной инфекции не приведёт к значительному падению глобальной экономики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ведута заявила, что о быстром восстановлении мировой экономики не может идти и речи.
Читайте ранее в этом сюжете: О быстром восстановлении мировой экономики не может идти и речи – прогноз