Москва, , 10:57 — REGNUM Страны Запада неплохо переживут вторую волну коронавируса, в то время как сильнее всего пострадают развивающиеся государства, считает доктор экономических наук, руководитель секции Искусственный интеллект в экономике РАН Елена Ведута. Об этом она заявила 18 июня корреспонденту (организация, деятельность которой запрещена в РФ), комментируя прогноз экономиста американского инвестбанка Morgan Stanley Дейи Тан, которая сказала, что вторая волна коронавирусной инфекции не приведёт к значительному падению глобальной экономики.

«Я считаю, что вторая волна коронавируса экономически как раз затронет развивающиеся страны, — сказала Ведута. — Самый лучший товар тех стран, откуда происходит эксперт этого банка, это рисование их валюты, которую с радостью берут некоторые представители элиты некоторых развивающихся стран. США с удовольствием будут ввозить свои предметы первой необходимости в развивающиеся страны и поэтому переживут и голод, и отсутствие воды и вообще неплохо переживут всё за счёт того, что развивающиеся страны будут стремительно уничтожаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ведута заявила, что о быстром восстановлении мировой экономики не может идти и речи.

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