Москва, , 10:54 — REGNUM В России прокуроры пресекли почти пять тысяч фактов нарушения запрета на проверки бизнеса, который был введен из-за коронавируса. Об этом 18 июня сообщили в Генпрокуратуре.

«Пресечено свыше 4,8 тыс. фактов нарушения моратория на проведение проверок контролирующими органами», — сообщили в надзорном ведомстве.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что по результатам прокурорского вмешательства восстановлены права 6,1 тыс. предпринимателей на получение мер господдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне пандемии коронавирусной инфекции проведение плановых проверок бизнеса приостановили Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральная налоговая служба России, а Генеральная прокуратура сократила число таких проверок до минимума.

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