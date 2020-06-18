Владикавказ, , 10:22 — REGNUM Специальный налоговый режим для самозанятых начнет действовать на территории Северной Осетии с 1 июля 2020 года. Соответствующий законопроект принят региональным парламентом, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе минэкономразвития республики.

О положениях налогового режима «Налог на профессиональный доход» на заседании парламента рассказал министр экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев. Он отметил, что режим могут применять как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 2,4 млн рублей.

Налог уплачивается с доходов от деятельности, при ведении которой нет работодателя и не привлекаются наемные работники по трудовым договорам, а также с доходов от использования имущества. Режим предусматривает следующие ставки налога: 4% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и 6% в отношении доходов, полученных от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

«Важно отметить, что это не дополнительный налог, а именно новый. Человек сможет выбрать удобный для него вариант: осуществлять деятельность в качестве ИП, использовать патентную систему налогообложения или зарегистрироваться в качестве самозанятого», — сказал Томаев.

Напомним, эксперимент с введением налогового режима для самозанятых стартовал в России в 2019 году, на первом этапе в нем приняли участие четыре субъекта страны — Москва, Московская и Калужская области, а также Татария. В настоящее время новый налоговый режим действует на территории 23 субъектов, а с 1 июля 2020 года он распространится на всю страну. Эксперимент продлится десять лет.