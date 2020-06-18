Владивосток, , 10:17 — REGNUM С начала путины рыбаки в Приморье выловили более 300 тонн иваси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Добыто 322 тонны иваси. Наука прогнозирует хорошие подходы в этом году, что позволит нашим рыбакам обеспечить приморцев этой полезной сардиной с высоким содержанием омега-3 по доступной цене», — сказали в правительстве Приморья.

В 2019 году приморские рыбаки добыли почти 50 тысяч тонн сардины иваси. Вылов по сравнению с 2018 годом увеличился в три раза.

В торговых сетях Приморского края банка иваси стоит 57,5 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области вылов водных биологических ресурсов на 1 июня 2020 года составил 896,5 тонны. Это выше показателя за аналогичный период 2019 года на 157,2 тонны.