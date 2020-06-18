Токио, , 10:08 — REGNUM В мае 2020 года на фоне ограничительных мер Японию посетили 1700 иностранцев, что на 99,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национальной туристической организации Японии (JNTO).

По их словам, это самый низкий показатель с 1964 года, когда в Японии начали собирать соответствующую статистику.

В апреле текущего года страну посетили 2900 иностранцев, что также на 99,9% ниже по сравнению с апрелем прошлого года.

Отмечается, что в мае Японию посетили 20 граждан Южной Кореи, что практически на 100% меньше по сравнению с маем 2019 года, когда страну посетили 600 тыс. человек.

В период с января по май 2020 года Японию посетили 3,94 млн иностранцев, что на 71,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что причиной такого спада стала пандемия коронавируса и введение ограничений на въезд в страну.