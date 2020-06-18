Сеул, , 09:52 — REGNUM За последние 60 лет объём торговли между Южной Кореей и 22 странами, принимавших участие в Корейской войне (1950−1953 гг), увеличился в 1573 раза. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности (FKI).

Согласно опубликованным данным, с 1960 по 2018 год ВВП Южной Кореи вырос в 409 раз, а ВВП на душу населения — в 198 раз, с $158 до $31 380. Среднегодовые темпы роста экономики составили 10,9%, что на 3,5% выше, чем темпы роста мировой экономики.

Известно, что после Корейской войны Южная Корея постепенно установила дипломатические отношения со странами-участницами, в результате чего в 2019 году объём торговли между Южной Кореей и 22 странами достиг отметки $314,6 млрд.

В настоящее время, в данных странах проживают 3,38 млн южнокорейцев и работают 2254 южнокорейские компании. Между тем, в Южной Корее проживают 490 тыс. граждан 22 стран-участниц Корейской войны и работают 767 компаний.

За последние 40 лет объём инвестиций также увеличился в 183 раза. Объём южнокорейских инвестиций в страны-участницы вырос в 208 раз с $124 млн до $25,8 млрд, а объём инвестиций в Южную Корею — в 147 раз, с $84,81 млн до $12,4 млрд.