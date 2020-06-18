Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM Уже 7,6 млрд рублей потратили в Свердловской области на борьбу с коронавирусом, а также на меры поддержки экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в числе этих 7,6 млрд — 3,2 млрд рублей из областного бюджета.

Чиновник поручил региональным министрам держать на особом контроле вопрос с поддержкой жителей и предпринимателей. Суммы выплачиваются семьям с детьми, безработным и самозанятым гражданам, а также представителям бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе анонсировали появление нового займа, который можно потратить, в частности, на выплату зарплат.