Москва, , 09:33 — REGNUM В мае в Москве зарегистрировано 3093 договора долевого участия на рынке жилой недвижимости. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба управления Росреестра по столице.

Данный результат на 20% ниже апрельского, когда было зарегистрировано 3845 ДДУ, и на 59% хуже, чем в мае 2019 года, когда заключили 7589 договоров.

За пять месяцев в Москве зарегистрировали 33 390 договоров ДДУ, что на 11% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

«Цифры апреля — мая выглядят вполне закономерно, учитывая меры самоизоляции, ограничения работы застройщиков, МФЦ и в целом неготовности граждан к удаленной покупке недвижимости», — прокомментировал глава управления Игорь Майданов.

Он ожидает, что в июне ситуация может измениться в лучшую сторону.