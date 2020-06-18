Чита, , 09:32 — REGNUM Глава одного из сельских поселений Читинского района Забайкалья, заключив договор мены земельными участками, стала фигурантом уголовного дела. Как сообщает региональное ГУ МВД РФ, речь идёт о части 2 статьи 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенное главой органа местного самоуправления».

После заключения договора чиновница получила три земельных участка, не подлежащих для использования по прямому назначению, а её знакомый — пять земельных участков для строительства индивидуального жилого дома общей стоимостью почти два миллиона рублей.

«Своими незаконными действиями злоумышленница причинила ущерб администрации сельского поселения в размере более 1800 тысяч рублей», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее под уголовное дело попал забайкальский глава муниципалитета, который подозревается в мошенничестве с деньгами, предназначенными для уборки несанкционированной свалки.

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