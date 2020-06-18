Хабаровск, , 09:43 — REGNUM В шесть раз вырос экспорт мёда в Хабаровском крае. В первом полугодии 2020 года предприятия отправили покупателям за рубеж 30 тонн сладкого продукта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: В Приморье пчеловоды не могут поставлять свой мёд на экспорт

Основным покупателем мёда из Хабаровского края является Китай, где российский продукт традиционно пользуется высоким спросом. Закупить у пчеловодов 80 тонн мёда для дальнейшей реализации намерен в текущем году и «Краевой сельскохозяйственный фонд».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году пчеловоды Приморья пожаловались на огромное количество бюрократических преград, мешающих реализации их товара.