Калуга, , 11:19 — REGNUM В Калужской области отмечена положительная динамика по реструктуризации кредитов физических лиц. Об этом 18 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

За последнюю неделю более 300 калужан получили помощь в погашении кредитов — банки одобрили 45 заявок на предоставление кредитных каникул и 278 заявок на реструктуризацию. По состоянию на 10 июня объём реструктурированной задолженности физических лиц составил 2,8 млрд рублей. Всего за период пандемии реструктуризация проведена по восьми тысячам кредитов.

Одновременно Банк России дал новые рекомендации по рассмотрению заявлений на реструктуризацию кредита или займа.

«На рассмотрение заявления заёмщика кредитным учреждениям отводится не более пяти дней. В случае положительного решения по заявке банкам рекомендовано изменять условия кредитного договора с даты обращения заёмщика и не начислять пени и штрафы за этот срок. Если принято отрицательное решение, то банк должен немедленно сообщить о нём по телефону или электронной почтой. Вместе с уведомлением заёмщика об отказе в реструктуризации кредиторы обязаны сообщать о причинах такого отказа», — подчеркнула Ирина Карлаш,

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