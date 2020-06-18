Калуга, 18 июня 2020, 11:19 — REGNUM В Калужской области отмечена положительная динамика по реструктуризации кредитов физических лиц. Об этом 18 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
За последнюю неделю более 300 калужан получили помощь в погашении кредитов — банки одобрили 45 заявок на предоставление кредитных каникул и 278 заявок на реструктуризацию. По состоянию на 10 июня объём реструктурированной задолженности физических лиц составил 2,8 млрд рублей. Всего за период пандемии реструктуризация проведена по восьми тысячам кредитов.
Одновременно Банк России дал новые рекомендации по рассмотрению заявлений на реструктуризацию кредита или займа.
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