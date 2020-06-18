Ташкент, , 09:02 — REGNUM Объем денежных переводов в Узбекистан по итогам мая 2020 года составил $485 млн, что в 1,9 раза больше, чем месяцем ранее, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

По итогам января — апреля через системы денежных переводов поступило $1,3 млрд, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В январе 2020 года объем переводов составил $400 млн, а в апреле — $250 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, основной объем денежных переводов в Узбекистан поступает из России. Значительный спад этого показателя связан с введением ограничительных мер и закрытием предприятий.

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