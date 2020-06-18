Хараре, , 09:04 — REGNUM Инфляция в Зимбабве за год возросла до 785%, в результате чего страна заняла второе место в мире по величине инфляции после Венесуэлы. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на данные Статистического агентства Зимбабве.

По информации журналистов телерадиокомпании, в настоящее время Зимбабве переживает худший экономический кризис за последние более чем десять лет, который также спровоцировал политическую напряженность.

Как полагают эксперты, 11-недельный карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, усугубил кризис. Инфляция вызвала резкий рост цен, а обвал местной валюты произошел еще в прошлом году. Для большинства жителей Зимбабве основные товары становятся недоступными.

Со своей стороны, президент Эммерсон Мнангагва возложил вину за высокие цены и ослабление валюты на экономических «диверсантов», таких как владельцы бизнеса, оппозиция и даже западные посольства, которые, по его мнению, «сговорились» свергнуть его правительство.

По мнению оппозиции, обвинения правительства носят отвлекающий характер, а проблемы вызвали плохая политика правительства и коррупция, спровоцировав потерю доверия и контроля над рынком. В течение десяти лет в Зимбабве использовали иностранную валюту после отказа от своей собственной в 2009 году из-за гиперинфляции.