Москва, , 08:34 — REGNUM Правительство России вернулось к обсуждению повышенного налогообложения граждан страны с высокими доходами, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Так, рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Предполагается поднять налог для тех, чьи доходы превышают 2—3 млн рублей в год, до 15%.

Кроме того, пишет издание, правительство рассматривает сценарий с необлагаемым уровнем дохода в размере прожиточного минимума. Однако итогового решения по вышеуказанным вопросам пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что налоги на доходы физических лиц перестанут взиматься с выплат за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом.

Это напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей.

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