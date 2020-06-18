Москва, , 08:34 — REGNUM На 1 января 2020 года в России зарегистрировано 278 тыс. пикапов. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Таким образом, общее число пикапов в России составляет менее 1% от всех легковых машин в стране.

Больше всего в РФ на начало текущего года было зарегистрировано пикапов Toyota Hilux. Их насчитывалось 82 тыс. единиц.

Второе место по популярности среди российских автолюбителей занимает пикап Mitsubishi L200. В российском парке числится 62 тыс. единиц такого авто.

Тройку лидеров замыкает отечественный УАЗ «Пикап». Его на 1 января текущего года в стране насчитывалось 33 тыс. экземпляров.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Volkswagen Amarok (17 тыс. ед.) и SsangYong Action Sports (13 тыс. ед.).

Напомним, в мая текущего года в России было куплено 733 новых авто с кузовом «пикап». Это на 11,3% меньше, чем в мае прошлого года.

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