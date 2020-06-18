Амстердам, , 08:29 — REGNUM В Нидерландах банк ING и пенсионный фонд АБП призвали отказаться от дальнейших инвестиций в «Норникель». С таким призывом выступили несколько общественных организаций, в т.ч. Международная амнистия и «Оксфам». Поводом стала случившаяся недавно экологическая катастрофа возле Норильска.

Организации просят ING и АБП оказать давление на «Норникель» с тем, чтобы заставить компанию устранить последствия катастрофы.

ING и АБП выразили свою обеспокоенность утечкой дизеля под Норильском и заявили, что обсуждают с Норникелем ликвидацию последствий ЧП.