Чита, , 07:57 — REGNUM Департамент ЗАГС Забайкальского края обнародовал сегодня, 18 июня, любопытную статистику. Судя по данным Единого государственного реестра (ЕГР), на 1 июня в регионе родились уже 44 двойни. Причём, чаще всего двойняшки появляются на свет в краевом перинатальном центре в Чите.

Двойня Департамент ЗАГС Забайкальского края

«У нас с мужем уже есть дочка, ей сейчас четыре года. 2 июня этого года у нас родились мальчики Владислав и Ярослав. Беременность была прекрасной, при том, что новость о двойняшках — полная неожиданность. Родились мальчики в срок. Роды прошли успешно, спасибо врачам Краевого Перинатального центра», — пояснила мама двойняшек, читинка Марина Ткачук.

По её словам, семья уже оформила на детей материнский и краевой капитал, единовременное пособие при рождении детей, пособие на дочку от 3−15 лет, все выплаты для многодетных семей, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и пособие по беременности и родам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 г. количество умерших в регионе на 500 человек превысило количество родившихся. По поручению президента РФ Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса детское пособие было увеличено вдвое.

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