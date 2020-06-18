Новосибирск, 18 июня 2020, 07:46 — REGNUM Новосибирская область получила из федерального бюджета 300 млн рублей в рамках пилотного проекта «Народный бюджет». Средствараспределят между всеми районами и городскими округами региона. Куда они будут направлены решат жители, заявил губернатор Андрей Травников во время прямого эфира «Вести.Live» сегодня, 18 июня.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Правительство Новосибирской области

В правительстве региона уточнили, что параллельно с общероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию РФновосибирцы путём открытого опроса выберут: на реализацию каких наиболее инициатив направить средства «Народного бюджета»; что важнее для каждого муниципалитета: благоустройство парков и скверов, ремонт социальных объектов, установка и реконструкция детских или спортивных площадок.

«Народный бюджет» — уникальный пилотный проект, в котором участвует и Новосибирская область, — отметил Травников. — Из федерального бюджета региону выделяется дотация 300 миллионов рублей. Но прежде, чем распределить эти средства по муниципалитетам, мы спросим новосибирцев: на какие направления в первую очередь направить эти деньги. После этого обобщим результаты опроса и местные администрации сформируют часть своего бюджета, который пополнится за счёт этой дотации, на основании мнения жителей».

Одновременно с проведением голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Новосибирской области также пройдёт сбор подписей за право присвоения Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

«Зимой эта инициатива была выдвинута и поддержана многими общественными организациями, политическими партиями, промышленными предприятиями, — напомнил губернатор. — Приступает к работе федеральная комиссия, она будет отбирать города, которым в первую очередь присвоят это звание. Мы считаем, что Новосибирск полностью соответствует этому званию и имеет право войти в число первых. Я надеюсь, что и жители столицы, и жители всей области поддержат эту инициативу».