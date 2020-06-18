Новосибирск, , 07:46 — REGNUM Новосибирская область получила из федерального бюджета 300 млн рублей в рамках пилотного проекта «Народный бюджет». Средствараспределят между всеми районами и городскими округами региона. Куда они будут направлены решат жители, заявил губернатор Андрей Травников во время прямого эфира «Вести.Live» сегодня, 18 июня.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Правительство Новосибирской области

В правительстве региона уточнили, что параллельно с общероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию РФновосибирцы путём открытого опроса выберут: на реализацию каких наиболее инициатив направить средства «Народного бюджета»; что важнее для каждого муниципалитета: благоустройство парков и скверов, ремонт социальных объектов, установка и реконструкция детских или спортивных площадок.

«Народный бюджет» — уникальный пилотный проект, в котором участвует и Новосибирская область, — отметил Травников. — Из федерального бюджета региону выделяется дотация 300 миллионов рублей. Но прежде, чем распределить эти средства по муниципалитетам, мы спросим новосибирцев: на какие направления в первую очередь направить эти деньги. После этого обобщим результаты опроса и местные администрации сформируют часть своего бюджета, который пополнится за счёт этой дотации, на основании мнения жителей».

Одновременно с проведением голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Новосибирской области также пройдёт сбор подписей за право присвоения Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

«Зимой эта инициатива была выдвинута и поддержана многими общественными организациями, политическими партиями, промышленными предприятиями, — напомнил губернатор. — Приступает к работе федеральная комиссия, она будет отбирать города, которым в первую очередь присвоят это звание. Мы считаем, что Новосибирск полностью соответствует этому званию и имеет право войти в число первых. Я надеюсь, что и жители столицы, и жители всей области поддержат эту инициативу».