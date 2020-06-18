Москва, , 07:34 — REGNUM Министерство обороны России объявило закрытый конкурс, в рамках которого планируется выбрать подрядчика на опытно-конструкторскую работу, необходимую для разработки морского буксира на базе проекта 22 870. Итоги конкурса планируется подвести 7 августа 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена конкурса — 2 млрд рублей. Аванс по контракту предусмотрен в размере 50%. Оплачивать работу будут средствами федерального бюджета в рамках ежегодных лимитов: в 2020 году — 50 млн рублей, в 2021 году — 950 млн рублей и 1 млрд рублей в 2022 году.

Примечательно: размер обеспечения гарантийных обязательств составит всего 0,01% процента от начальной цены государственного контракта — 200 тыс. рублей, что увеличивает круг потенциальных участников конкурса.