Зеленодольск, Татария, , 07:13 — REGNUM В арбитраж Татарии от предприятия из Санкт-Петербурга поступил иск к старейшему судостроителю республики — АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Сумма претензий ООО «Морфлот-технология» превышает 12,6 млн рублей. Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 15 июня 2020 года. С завода пытаются взыскать 12 604 009,97 рубля. Истец также работает в сфере судостроения — с 2003 года. ООО выступало поставщиком в 11 государственных контрактах на сумму 248,44 млн рублей.

В тот же день финансовые претензии выставила и другая фирма из северной столицы — ЗАО «НПК «Пуск» (производство фото‑ и кинооборудования, в том числе визиров наблюдения и целеуказания для судов). Иск пока не принят к производству. Сумма претензий — 5 234 123,15 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в апреле 2020 года с завода потребовало более 32 млн рублей АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», которое входит в Объединённую судостроительную корпорацию. В сумму иска входит задолженность по второму этапу договора №6/16−22 100−7 и неустойка. Заседание по делу назначено на 11 августа.