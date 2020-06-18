Чебоксары, , 05:54 — REGNUM В Чувашии признана банкротом «Фирма «Старко». Конкурсное производство открыто на один год. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Суд объединил в одно производство заявления четырёх истцов, в том числе налоговой службы. 10 июня Арбитражный суд республики признал общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко» несостоятельным (банкротом), конкурсное производство открыто сроком на один год, до 10 июня 2021 года. Конкурсным управляющим утверждён Владимир Митюнин.

Отметим, что в определении суда от 26 февраля 200 года говорится, в частности, следующее:

«Суд, выслушав представителя должника, изучив материалы дела, установил, что общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко» является застройщиком, имеется незавершенный многоквартирный дом по адресу: г. Чебоксары, площадь Речников, 7, заключены договора долевого участия в отношении 82 жилых квартир, 25 машино-мест, семи офисных помещений, в связи с чем суд считает необходимым применить к рассмотрению дела о банкротстве ООО «Фирма «Старко» правила параграфа 7 «Банкротство застройщика» ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, — публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Фирма «Старко» зарегистрировано в Чебоксарах 20 апреля 1994 года, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. По последним данным, участниками являются Андрей Александров (доля 30%), Олег Аванский (30%), Федор Андреев (30%). Доля в 10% принадлежит самому обществу, соответствующее изменение внесено 17 мая 2019 года (вероятно, в мае из состава владельцев вышел кто-то из собственников).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году разразился скандал в связи с появлением 23-этажного небоскрёба в исторической части Чебоксар, который изувечил облик набережной. Выяснилось, что ранее данный участок приобрела компания «Старко», а разрешение на строительство высотки получил «Речной фасад Чувашии».

Напомним, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал застройщика «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство до 5 ноября 2020 года. Также конкурсное производство открыто в отношении общества «Фирма Три АсС», которое возводило дома в Чебоксарах и Новочебоксарске. Кроме того, рассматривается иск о банкротстве строительной фирмы «Лидер».