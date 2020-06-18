Чебоксары, 18 июня 2020, 05:54 — REGNUM В Чувашии признана банкротом «Фирма «Старко». Конкурсное производство открыто на один год. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.
Суд объединил в одно производство заявления четырёх истцов, в том числе налоговой службы. 10 июня Арбитражный суд республики признал общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко» несостоятельным (банкротом), конкурсное производство открыто сроком на один год, до 10 июня 2021 года. Конкурсным управляющим утверждён Владимир Митюнин.
Отметим, что в определении суда от 26 февраля 200 года говорится, в частности, следующее:
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Фирма «Старко» зарегистрировано в Чебоксарах 20 апреля 1994 года, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. По последним данным, участниками являются Андрей Александров (доля 30%), Олег Аванский (30%), Федор Андреев (30%). Доля в 10% принадлежит самому обществу, соответствующее изменение внесено 17 мая 2019 года (вероятно, в мае из состава владельцев вышел кто-то из собственников).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году разразился скандал в связи с появлением 23-этажного небоскрёба в исторической части Чебоксар, который изувечил облик набережной. Выяснилось, что ранее данный участок приобрела компания «Старко», а разрешение на строительство высотки получил «Речной фасад Чувашии».
Напомним, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал застройщика «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство до 5 ноября 2020 года. Также конкурсное производство открыто в отношении общества «Фирма Три АсС», которое возводило дома в Чебоксарах и Новочебоксарске. Кроме того, рассматривается иск о банкротстве строительной фирмы «Лидер».