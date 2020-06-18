18 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Будет ли «Ростех» отзывать из больниц аппараты ИВЛ, применение которых приостановил Росздравнадзор?

Анастасия Степанова, , 05:39 — REGNUM Вокруг аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые были установлены в палатах двух больниц, где в мае 2020 года во время пожара погибли пациенты с COVID-19, сложилась странная ситуация. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который входит в госкорпорацию «Ростех», в комментариях СМИ заявил об отзыве из больниц данной медтехники для дополнительной проверки, чтобы снять вопросы об их «вине» в пожарах. Но буквально за сутки до этого на сайте госзакупок появились сведения о проведённой этим же концерном срочной закупки у единственного поставщика этих же аппаратов. При этом поставщиком выступает завод-производитель, также входящий в «Ростех». В контракте речь идёт о сумме свыше 1 млрд рублей и 780 единицах данной медтехники. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации и обнаружило ещё несколько десятков закупок у единственного поставщика, сведения о которых разместили в один день.

Палата с аппаратами ИВЛ Sev.gov.ru

Напомним, 9 и 12 мая 2020 года во время пожаров в больнице №50 Москвы и пожара в больнице Санкт-Петербурга погибли шестеро человек. Все они были пациентами реанимаций, где стояли аппараты ИВЛ «Авента-М». Среди версий о причинах пожара звучало и возгорание аппаратов. По данным ЧП были возбуждены уголовные дела, которые до сих пор расследуются.

Через сутки после второй трагедии представители завода-производителя заявили, что ранее никаких нареканий к данной медтехнике не было и её поставляют в больницы давно.

Своего только шильдик? Поставщик сгоревших аппаратов ИВЛ закупается в Китае?

Производителем аппаратов данной марки является Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург), который входит в «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Последний — часть госкорпорации «Ростех». Во время пандемии коронавируса именно заводы «Ростеха» стали основными поставщиками медтехники в больницы регионов России.

Был ли отзыв аппаратов ИВЛ из больниц?

Ещё 12 мая 2020 года глава Росздравнадзора Алла Самойлова издала приказ, которым приостановила применение в России «аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», произведённых с 1 апреля 2020 года» на заводе «Ростеха». Это было сделано для дополнительной проверки в свете трагедий.

10 июня 2020 года «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу КРЭТ сообщил, что концерн начал отзывать из больниц аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», выпущенные Уральским приборостроительным заводом. Такое решение связали с вышеуказанным распоряжением Росздравнадзора. Приборы планируется проверить и протестировать.

Через несколько дней после этого на сайте завода-производителя появился ряд релизов, в которых рассказывалось об аппаратах ИВЛ. О том, какие проверки они проходят и что у врачей-то они в приоритете, и о том, что производят «Авенту-М» более восьми лет. Вот только официальных результатов проверки по уголовным делам, возбуждённым после гибели пациентов в больницах, пока не обнародовано.

Тендер на закупку 780 аппаратов ИВЛ

За сутки до сообщения об отзыве аппаратов ИВЛ на сайте госзакупок появились сведения о срочной закупке у единственного поставщика — АО «Уральский приборостроительный завод» 780 аппаратов всё той же «Авенты-М». Заказчиком выступал КРЭТ. Сумма контракта — 1 061 002 800 рублей, то есть 1 360 260 рублей за единицу товара. В карточке контракта указано, что место поставки — Московская область.

«Поставка товара осуществляется поставщиком в соответствии с пунктом 1.3 контракта в течение 150 календарных дней с даты заключения настоящего контракта», — отмечается в документации.

К закупке также приложено решение руководителя КРЭТ от 8 апреля 2020 года, в котором изложены сведения о данной закупке. Таким образом, решение закупить 780 аппаратов приняли за месяц до трагедии, а сообщили о контракте спустя месяц после пожаров.

О прочих закупках аппаратов «Авента-М»

9 июня 2020 года на сайте госзакупок появились сведения ещё о нескольких контрактах с уральским заводом, заключенных КРЭТ.

Итак, в закупке №32 009 227 411 на сумму 783 980 400 рублей речь шла о приобретении всё тех же аппаратов ИВЛ «Авента-М» — 600 единиц по цене 1 306 634 рубля за штуку. К проекту контракта был приложен график поставки, по которому последние 170 единиц товара должны были направить до 4 мая 2020 года.

В рамках закупки №32 009 227 435 в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Ставропольского края было закуплено 312 аппаратов на сумму 575 134 560 рублей (по цене 1 843 380 рублей за единицу). Закупкой №32 009 227 283 было приобретено 300 единиц этой же медтехники на общую сумму 553 014 000 рублей — по 1 843 380 рублей за штуку, закупкой №32 009 227 438 — 237 единиц за 393 192 954 рубля.

Данные контракты были не единственными, сведения о которых обнародованы 9 июня 2020 года. В целом в базе появилось несколько десятков закупок от КРЭТ на «Авенту-М». Везде поставщик — уральский завод. Варьируется лишь цена контракта (от 1,8 млн рублей) и количество приобретаемой медтехники.

Все вышеперечисленные закупки фигурировали как срочные и у единственного поставщика. Куда именно поставлены данные аппараты, в документации не указывается. По некоторым известны лишь регионы поставок.

Уточнялось также, что контракты заключаются «в рамках исполнения государственного контракта от «27» марта 2020 г. № 172/2020-ЧС».

Будут ли отозваны все поставленные аппараты или проверка будет выборочной, пока не ясно.