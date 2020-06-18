Тегеран, , 08:24 — REGNUM 17 июня заместитель начальника Управления торговли иранской провинции Систан и Белуджистан по промышленности, горному делу и торговле объявил об экспорте товаров на сумму более 181 миллиона долларов с таможенных и пограничных терминалов этой провинции в Афганистан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Рафи Солтанзаде заявил, что общий объем экспорта с таможенных и пограничных пунктов провинции в Афганистан за первые два месяца текущего иранского года (начавшегося 20 марта 2020 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 56 процентов.

Чиновник заявил, что объем экспорта через таможенную службу иранской провинции за этот период составил более 114 миллионов долларов, а экспорт через торговые терминалы провинции — 67 миллионов долларов. Он также отметил, что среди экспортируемых в страну товаров основными являются строительные материалы (цемент), черепица и керамика.

По данным IRNA, провинция Систан и Белуджистан, благодаря своему особому географическому положению, создал особые условия для того, чтобы Иран и такие региональные страны, как Пакистан и Афганистан, играли определенную роль в региональных и межрегиональных обменах.