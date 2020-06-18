Тегеран, , 08:22 — REGNUM 17 июня управляющий Центральным банком Ирана заявил, что Иран собирается использовать внешние источники для импорта основных товаров, таких как медикаменты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Абдоннассер Хеммати рассказал корреспонденту IRNA после встречи со своим иракским коллегой Али Мохсеном Аль-Алаком, что в результате достигнутых с иракским центральным банком договорённостей такой подход будет реализован в сотрудничестве с соседним Ираком.

Хеммати сказал, что Иран имеет значительные финансовые активы в Ираке, которые будут использоваться для импорта основных товаров в Иран, добавив, что две страны договорились о механизме оплаты ещё в прошлом году.

Ссылаясь на свои переговоры с иракским коллегой, Хеммати заявил, что политика Ирана заключается в расширении денежно-кредитных и финансовых отношений с Ираком через центральный или иные банки.

Аль-Алак, в свою очередь, отметил, что иранские источники финансирования в Ираке кроются в экспорте иранского природного газа и электроэнергии в соседнюю страну, и в соответствии с новым соглашением эти источники отныне будут использоваться с целью осуществления импорта.