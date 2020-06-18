Тегеран, , 09:25 — REGNUM 17 июня Генеральный консул Исламской Республики Иран в Эрбиле (Ирак) Насрулла Рашнуди заявил, что Иран и Иракский Курдистан рассчитывают на расширение взаимного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рашнуди выступил с речью во главе делегации в Ранье, встретившись с заместителем главы администрации Раприна Бакром Баезом. В ходе встречи заместитель главы администрации Раприна призвал Иран поддержать формализацию контрольно-пропускного пункта Килех в Сардаште, заявив о необходимости дальнейшего развития экономических связей.

Генеральный консул Ирана также призвал обратить внимание на жителей Сардашта (Иран), Калат-Дизеха и Раньи в Ираке, которые понесли большой ущерб во время навязанной войны и все еще страдают от химического оружия, вызванного жестокими нападениями баасистского движения.

Подчеркнув необходимость расширения торговли через приграничный терминал Килех, Рашнуди призвал стороны совместно работать над наращиванием потенциала и созданием необходимых подразделений для улучшения и облегчения выполнения существующих таможенных формальностей и процедур.

Ссылаясь на решение Исламской Республики Иран официально оформить рынок Килех, он заявил, что получение согласия центрального правительства Ирака является необходимым условием для достижения этой цели, и выразил надежду получить согласие Багдада по дипломатическим каналам.