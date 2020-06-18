Москва, , 03:46 — REGNUM Арбитраж Москвы 17 сентября 2020 года рассмотрит иск Минобороны России к АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва» (Красноярский край). С ответчика требуют выплаты более 20 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил 11 июня 2020 года, а 16 июня его приняли к производству. Сумма исковых требований — 20 204 937,81 рубля. Вероятно, речь идёт о неустойке по госконтракту, но подробности дела пока неизвестны.

В начале марта 2020 года министерство также подало сразу три иска к красноярской компании, требуя выплаты более 18,7 млн рублей, 3,3 млн рублей и 113,08 млн рублей. Дела пока не рассмотрены.

Ответчик работает в сфере выпуска космических аппаратов и систем более 60 лет, и на него приходится 2/3 орбитальной группировки РФ.

Напомним, компания из Красноярского края в мае 2020 года была выбрана Роскосмосом в качестве исполнителя на опытно-конструкторскую работу на тему «Модернизация многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч». Стоимость контракта превысила 11,4 млрд рублей.