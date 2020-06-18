Санкт-Петербург, , 03:07 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения вердикт арбитража Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которым была фактически подтверждена законность отзыва лицензии у АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП) в октябре 2018 года, передаёт ИА REGNUM.

Отзыв лицензии оформлен приказом регулятора от 31 октября 2018 года. Среди причин называлась «финансовая дыра» более 15,5 млрд рублей, а также использование рискованной бизнес-модели с образованием большой доли проблемных активов.

Попытку опротествовать прекращение деятельности сделала администрация МБСП, обратившись с иском к ЦБ РФ о признании незаконным соответствующего приказа. Иск был подан 5 декабря 2018 года. Решением первой инстанции действия регулятора были признаны законными. Отмечалось, что к тому моменту банк среди прочего неверно оценивал финансовое положение крупных заёмщиков, выдам тем кредиты без оценки их реального возврата. В вердикте суда отмечалось, что к моменту лишения лицензии у банка общая сумма «недосозданных резервов на возможные потери составляла 8,9 млрд рублей».

Вторая инстанция также не нашла оснований для отмены предыдущего решения, оставив его без изменений.